За сутки в Татарстане выявлено рекордное число больных коронавирусом - 1,5 тысячи

Среди последних инфицированных 128 детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане было выявлено 1 514 новых случаев коронавируса - рекород республики с начала пандемии. Большинство последних зараженных вновь жители Казани (982 человека), Набережных Челнов (145) и Нижнекамского района (122). Среди больных есть 128 детей, сообщает в среду, 8 февраля, региональный Минздрав.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус подтвердился у 56 764 татарстанцев, 41 654 из которых выздоровели, а 1 638 - скончались. Последними жертвами болезни стали пять женщин в возрасте 89, 72, 70, 64 и 62 лет.

Первый компонент вакцины от вируса получили 2 424 922 жителя республики, второй - 1 894 126. Ревакцинацию прошли 209 003 человека.