В вузы и ссузы Чувашии перестанут принимать непривитых от коронавируса граждан

С 17 февраля на занятия перестанут допускаться студенты, не получившие второй дозы вакцины от вируса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Чувашии запретили принимать в университеты, институты, колледжи и техникумы совершеннолетних, непривитых от коронавируса граждан. Ограничение будет действовать до улучшения эпидситуации. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по республике Надежда Луговская.

Из документа не ясно, идет ли речь об ограничении в приеме на учебу или на работу. Однако большая часть постановления говорит именно о студентах. Так, например, отмечается, что с 17 февраля на занятия перестанут допускаться молодые люди, не получившие второй дозы вакцины от вируса.