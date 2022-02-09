В реке Шошма Балтасинского района вновь обнаружено превышение вредных веществ

К соответствующему выводу пришли специалисты Минэкологии Татарстана. Фото: eco.tatarstan.ru

В реке Шошма, расположенной в селе Карелино Балтасинского района, превышены предельно допустимые концентрации по аммоний иону – в 2,4 раза, нитритам – в 6,8 раза и сульфатам – в 1,7 раза. К такому выводу пришли сотрудники Минэкологии Татарстана.

Результаты анализа проб воды переданы в Волжско-Камское межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия всех необходимых мер, замечают в ведомстве.

Факт превышения количества загрязняющих веществ в Шошме наблюдается не в первый раз. В 2021 году маслодельно-молочный комбинат ООО «Арча» сбрасывал туда неочищенные сточные воды, за что его руководство было оштрафовано на шесть миллионов рублей.