В Казани иномарка на скорости врезалась в припаркованный «Камаз»

За прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 179 ДТП. Фото: ОГИБДД УМВД по Казани

Около 22:20 во вторник, 9 февраля, напротив дома №9 по улице Аметьевская магистраль в Казани автомобиль Hyundai врезался в стоявший у края проезжей части «Камаз». По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость для движения. Молодой человек получил различные травмы и был госпитализирован.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 179 ДТП, из них два происшествия с пострадавшими – наезд на пешехода и наезд на стоящий транспорт. В результате два участника ДТП – пешеход и водитель – получили травмы различной степени тяжести, - сообщает ОГИБДД УМВД России по столице Татарстана.