Госавтоинспекция Татарстана предупреждает водителей об ухудшении погодных условий

В частности, в условиях непогоды лучше не выезжать на полосу встречного движения. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 9 февраля, в Татарстане ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, ветер до 16 м/с, снежные заносы и гололедица на дорогах. В связи с этим Госавтоинспекция МВД по республике советует автомобилистам выбирать скорость, обеспечивающую безопасность движения, пристегиваться ремнями безопасности, а также воздержаться от опасных маневров, в том числе выезда на встречку.

- Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности дальнейшего движения. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств, - говорят в автоинспекторы.