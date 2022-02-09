Утром 9 февраля в электротранспорте Казани выявили 14 непривитых пассажиров

Контролеры каждое утро проверяют по 216 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 9 февраля, в общественном транспорте Казани были выявлены 14 пассажиров без QR-кодов: восемь - в трамваях и троллейбусах, шесть - в метро. Еще 58 человек пытались проехать без масок, хотя 35 из них имели средства индивидуальной защиты при себе и надели сразу после замечания, сообщает МУП "Метроэлектротранс".

Отметим, что контролеры каждое утро проверяют по 216 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене.