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Общество9 февраля 2022 6:31

Утром 9 февраля в электротранспорте Казани выявили 14 непривитых пассажиров

Восемь - в трамваях и троллейбусах, шесть - в метро
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Контролеры каждое утро проверяют по 216 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене.

Контролеры каждое утро проверяют по 216 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 9 февраля, в общественном транспорте Казани были выявлены 14 пассажиров без QR-кодов: восемь - в трамваях и троллейбусах, шесть - в метро. Еще 58 человек пытались проехать без масок, хотя 35 из них имели средства индивидуальной защиты при себе и надели сразу после замечания, сообщает МУП "Метроэлектротранс".

Отметим, что контролеры каждое утро проверяют по 216 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене.