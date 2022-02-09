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Общество9 февраля 2022 6:22

Жители Чувашии с высоким уровнем антител к коронавирусу начнут получать QR-коды с 21 февраля

Соответствующий приказ подписал Минздрав России
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас в торговые центры и крупные гипермаркеты республики впускают лишь посетителей с QR-кодами.

Сейчас в торговые центры и крупные гипермаркеты республики впускают лишь посетителей с QR-кодами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Чувашии обещали приступить к выдаче QR-кодов людям, неофициально переболевшим коронавирусом и имеющим высокий уровень антител к нему, еще в ноябре 2021 года. Однако процесс начнется только с 21 февраля. Соответствующий приказ Минздрава России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, сейчас в торговые центры и крупные гипермаркеты республики впускают лишь посетителей с QR-кодами.