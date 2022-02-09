Жители Чувашии с высоким уровнем антител к коронавирусу начнут получать QR-коды с 21 февраля

Сейчас в торговые центры и крупные гипермаркеты республики впускают лишь посетителей с QR-кодами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Чувашии обещали приступить к выдаче QR-кодов людям, неофициально переболевшим коронавирусом и имеющим высокий уровень антител к нему, еще в ноябре 2021 года. Однако процесс начнется только с 21 февраля. Соответствующий приказ Минздрава России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, сейчас в торговые центры и крупные гипермаркеты республики впускают лишь посетителей с QR-кодами.