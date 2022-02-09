Прощание с Игорем Носовым состоится в Иннополисе 10 февраля

Экс-гендиректора ОЭЗ «Иннополис» похоронят на Арском кладбище. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что прощание с экс-гендиректором ОЭЗ «Иннополис» Игорем Носовым в Иннополисе состоится в четверг, 10 февраля. Церемония будет проходить с 8:00 до 9:00 на втором этаже конференц-зала технопарка имени Попова. Из Казани туда и обратно можно будет доехать на автобусах, которые отправятся в 7:00 от остановки «Центральный стадион».

Напомним, предварительной причиной смерти 43-летнего мужчины называют инсульт. Его похоронят на Арском кладбище.