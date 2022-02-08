Под Казанью к 2024 году построят 10 миллионов квадратных метров жилья

Речь идет о возведении домов на территории «Лаишевского узла» и «Большого Зеленодольска». Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 февраля во время заседания итоговой коллегии Минстроя Татарстана глава ведомства Марат Айзатуллин огасили планы по развитию Казанской агломерации.

Речь идет о строительстве жилья на территории «Лаишевского узла» и «Большого Зеленодольска». Так, к 2030 году должны быть сданы 10 миллионов квадратных метров. Только по четырем проектам там Татарстану Фонд ЖКХ России одобрил льготные кредиты на 15,5 миллиардов рублей.