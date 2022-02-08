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Общество8 февраля 2022 16:41

Под Казанью к 2024 году построят 10 миллионов квадратных метров жилья

Под это Фонд ЖКХ России одобрил Татарстану льготные кредиты на 15,5 миллиардов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Речь идет о возведении домов на территории «Лаишевского узла» и «Большого Зеленодольска».

Речь идет о возведении домов на территории «Лаишевского узла» и «Большого Зеленодольска».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 февраля во время заседания итоговой коллегии Минстроя Татарстана глава ведомства Марат Айзатуллин огасили планы по развитию Казанской агломерации.

Речь идет о строительстве жилья на территории «Лаишевского узла» и «Большого Зеленодольска». Так, к 2030 году должны быть сданы 10 миллионов квадратных метров. Только по четырем проектам там Татарстану Фонд ЖКХ России одобрил льготные кредиты на 15,5 миллиардов рублей.