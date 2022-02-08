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Происшествия8 февраля 2022 16:26

В Чебоксарах водитель иномарки не уступил дорогу «скорой» с больным ребенком и спровоцировал ДТП

Желая совершить поворот, мужчина на машине ринулся прямо наперерез реанимобилю
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Сидевшего за рулем легковушки мужчину проверили - он был трезв.

Сидевшего за рулем легковушки мужчину проверили - он был трезв.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В этот вторник, 8 февраля, в Чебоксарах в районе дома №25 на улице Гладкова произошло ДТП с участием машины «скорой помощи». Водитель автомобиля Hyundai Solaris не уступил дорогу реанимобилю и при совершении поворота налево буквально ринулся наперерез. «Скорая» протаранила иномарку со стороны водительского сиденья. К счастью, в этой аварии никто не пострадал.

- Установлено, что «скорая помощь» везла ребенка в больницу и двигалась с включенными звуковыми и проблесковыми сигналами оповещения, - сообщили в ГИБДД Чувашии.

Там также отметили, что ребенка из той самой «скорой» увезли в медучреждение на другом реанимобиле. Водителя иномарки госавтоинспекторы проверили – он был трезв. Обстоятельства произошедшего до сих пор устанавливаются.