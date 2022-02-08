В Ульяновской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 252,5%

По сравнению с предыдущей отчетной неделей заболеваемость выросла на 46,34%. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В период с 31 января по 6 февраля в Ульяновской области зафиксировали 26 949 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Недельный показатель заболеваемости выше эпидемического порога по совокупному населению на 252,5%. По сравнению с предыдущей отчетной неделей заболеваемость выросла на 46,34%, - отметили в управлении.

При этом превышение недельного эпидпорога фиксируется именно среди детей и подростков. Поэтому специалисты Роспотребнадзора Ульяновской области, призывают родителей не отправлять своих чад с признаками простуды в детсады и на тренировки.