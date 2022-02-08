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Общество8 февраля 2022 16:04

В Ульяновской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 252,5%

Особенно много заболевших среди детей и подростков
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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По сравнению с предыдущей отчетной неделей заболеваемость выросла на 46,34%.

По сравнению с предыдущей отчетной неделей заболеваемость выросла на 46,34%.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В период с 31 января по 6 февраля в Ульяновской области зафиксировали 26 949 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Недельный показатель заболеваемости выше эпидемического порога по совокупному населению на 252,5%. По сравнению с предыдущей отчетной неделей заболеваемость выросла на 46,34%, - отметили в управлении.

При этом превышение недельного эпидпорога фиксируется именно среди детей и подростков. Поэтому специалисты Роспотребнадзора Ульяновской области, призывают родителей не отправлять своих чад с признаками простуды в детсады и на тренировки.