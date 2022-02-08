Губернатор Ульяновской области Алексей Русских запретил строительство в Винновской рощи

По словам Алексея Русских, рощу будут приводить в порядок. Фото: ulgov.ru

В этот вторник, 8 февраля, во время очередного совещания в правительстве Ульяновской области глава региона озвучил свой запрет на капитальное строительство в Винновской роще, которая расположена в Железнодорожном районе областного центра.

- Хочу развеять сомнения по поводу появления там спортивных, хозяйственных или жилищных объектов. Запретил это делать. Поручил министерству природы провести работу по зонированию этой особо охраняемой территории. Нынешние правила таковы, что мы не имеем права провести там даже хороший субботник, не говоря о каком-либо благоустройстве в виде лавочек, урн, дополнительного освещения. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы должны быть нацелены на развитие Винновской рощи исключительно как рекреационной зоны с сохранением уникальных заповедных территорий., - сообщил губернатор в своем Инстаграме.

По словам Алексея Русских, рощу будут приводить в порядок. Так, уже в 2022 года там при поддержке федерального центра приступят к ликвидации нефтяного загрязнения. Существующая же в парке детская биатлонная школа продолжит работать.

Для справки, Винновская роща является памятником природы, истории и культуры. Она занимает площадь равную 135,4 гектара и представляет собой последний в Ульяновске сохранившийся фрагмент реликтового липово-дубравного урочища.