В Чувашии задержанная ФСБ за мошенничество экс-полицейская отделалась условным сроком

Женщина брала деньги у знакомых и обещала помочь им получить квартиры в Чебоксарах. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Суд признал экс-сотрудницу внутренних органов Чувашии виновной по уголовным статьям «мошенничество» и «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Женщину приговорили к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, сообщили в следственном комитете Чувашии.

- Данное решение пока не вступило в законную силу, - также отметили в ведомстве.

Судом было доказано, что с 2016 по 2017 года, являясь сотрудником полиции, женщина наплела с три короба своей знакомой, которая стояла в очереди на улучшение жилищных условий, о своих родственных связях в администрации Ленинского района Чебоксар. Правоохранительница при этом указала, что может помочь за счет этого получить квартиру. Знакомая поверила. Она и ее сын передала за эту помощь злоумышленнице более 222 тысяч рублей. Та в итоге ничего не сделал для решения вопроса, а полученные деньги потратила по своему усмотрению.

В 2020 году полицейская провернула похожую преступную схему. В этот раз ее жертвой стал знакомый мужчина. Он в желании купить в Чебоксарах у застройщика квартиры и нежилые помещения по явно заниженной цене передал аферистке 1 160 000 рублей.

Далее уже в октябре 2021 года женщина таким же образом решила обмануть еще одного своего знакомого – на 3 300 000 рублей. Но при передаче денег была задержана с поличным сотрудниками ФСБ.