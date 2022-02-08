Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильной метели

Также ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с. Фото: Олег УКЛАДОВ

С вечера вторника, 8 февраля, и до вечера среды, 9 февраля, местами на территории республики, в том числе и в Казани, ожидаются ночью и утром туман, а днем сильный ветер с порывами до 16 м/с, а также метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

В то же время, согласно его прогнозам, 8 февраля ночью температура воздуха будет в пределах от -5 до -10, а на востоке региона до -15 градусов. В свою очередь днем столбики термометра будут показывать от 0 до -5.