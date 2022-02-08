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Происшествия8 февраля 2022 13:39

Руководство казанского «ИК ТехВент» обвиняют в уклонении от 127 миллионов рублей налогов

Возбуждено уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Обстоятельства преступления выясняются.

Обстоятельства преступления выясняются.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Неустановленное лицо из руководства казанского ООО «ИК ТехВент» подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 127,2 миллиона рублей. По версии следствия, в период с 2016 по 2019 годы злоумышленник вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 17 контрагентами, что помогло организации уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.