Руководство казанского «ИК ТехВент» обвиняют в уклонении от 127 миллионов рублей налогов

Обстоятельства преступления выясняются. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Неустановленное лицо из руководства казанского ООО «ИК ТехВент» подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 127,2 миллиона рублей. По версии следствия, в период с 2016 по 2019 годы злоумышленник вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 17 контрагентами, что помогло организации уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.