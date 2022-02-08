В 2021 году в Татарстане сдали рекордные три миллиона квадратных метров жилья

До 2030 года в регионе планируется построить еще около 28,4 миллиона "квадратов" недвижимости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в 2021 году в Татарстане сдали рекордные 3,01 миллиона квадратных метров жилья. В одном только сегменте индивидуального жилищного строительства было введено в эксплуатацию более 15,3 тысяч домов, общей площадью более двух миллионов "квадратов", заявил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин во время итоговой коллегии ведомства.

До 2030 года в регионе планируется построить около 28,4 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 2,8 миллиона - в 2023 году, 2,9 миллиона - в 2024 году и 3,1 миллиона - в 2025 году.