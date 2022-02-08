После смертельного ДТП на трассе «Чебоксары-Сурское» возбудили уголовное дело

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: МВД по Чувашии

После смертельной аварии на 30 километре автодороги «Чебоксары-Сурское», которая произошла днем 4 февраля, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Фигурант - 56-летний житель Мурманской области.

Напомним, по предварительным данным, подозреваемый за рулем Mitsubishi не справился с управлением и выехал на встречную, где столкнулся с «Ладой». В результате ДТП погибли 60-летний водитель отечественной легковушки и две его пассажирки, которым было 60 и 62 года.

- Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. С фигуранта взято обязательство о явке, - сообщают в МВД по Чувашии.