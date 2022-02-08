МВД по Ульяновской области: мужчина ударил собутыльника молотком, не желая, чтобы тот уходил

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Михаил ФРОЛОВ

74-летнего безработного жителя Барышского района подозревают в причинении тяжких повреждений. По версии полицейских, он распивал алкоголь в компании знакомых, но ему не понравилось, когда те стали расходиться. Начался конфликт, в ходе которого злоумышленник взял молоток и несколько раз ударил им по голове одного из приятелей.

Правоохранителей на место преступления вызвали очевидцы.

- Материал проверки направлен в Барышский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ульяновской области для принятия процессуального решения, - сообщает МВД по Ульяновской области.