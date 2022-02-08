Житель Чувашии признался, что из-за злости на отца сломал челюсть его сожительнице

Возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в одну из больниц Чебоксар была доставлена 51-летняя горожанка с переломом челюсти. Прибывшим в медучреждение полицейским женщина рассказала, что вечером 31 января к ней в квартиру пришел сын ее сожителя и стал требовать отдать сотовый телефон и документы к нему. Получив отказ, он ударил ее по улицу и сам забрал мобильный, после чего скрылся.

Ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности 28-летний мужчина был оперативно задержан. Подозреваемый признался правоохранителям, что напал на женщину, потому что был обижен на отца.

- До суда фигурант уголовного дела, возбужденного по статье «Грабёж», будет находиться под стражей, - сообщают в УМВД по Чебоксарам.