Умер Игорь Носов, экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис»

Носов руководил особой экономической зоной в период с 2013 по 2018 годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 8 февраля, стало известно о смерти бывшего генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» Игоря Носова. По предварительным данным, 43-летний мужчина скончался он инсульта.

Отметим, что Носов руководил ОЭЗ «Иннополис» в период с 2013 по 2018 годы, после чего он перешел на работу в правительство Нижегородской области, а последний год был первым заместителем генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.