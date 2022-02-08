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Общество8 февраля 2022 11:35

Умер Игорь Носов, экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис»

По предварительным данным, причиной его смерти стал инсульт
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Носов руководил особой экономической зоной в период с 2013 по 2018 годы.

Носов руководил особой экономической зоной в период с 2013 по 2018 годы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 8 февраля, стало известно о смерти бывшего генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» Игоря Носова. По предварительным данным, 43-летний мужчина скончался он инсульта.

Отметим, что Носов руководил ОЭЗ «Иннополис» в период с 2013 по 2018 годы, после чего он перешел на работу в правительство Нижегородской области, а последний год был первым заместителем генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.