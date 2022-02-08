«Лыжня России-2022» в Казани: гонки пройдут на четырех площадках

Соревнования в столице Татарстана пройдут 12 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, что всероссийская массовая гонка «Лыжня России», которая состоится в Казани 12 февраля, пройдет на четырех площадках. Помимо основной - на стадионе «Локомотив» - горожан будут ждать в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в пойме реки Казанка по улице Гаврилова и в поселке Нагорный.

Все желающие - как профессиональные спортсмены, так и любители - смогут принять участие в лыжных забегах на 2, 5 и 10 километров. Также в программе мероприятий ожидаются забеги ГТО, розыгрыши призов, катания на мотосноубордах и выступления творческих коллективов.

Как зарегистрироваться на «Лыжню России» мы писали ранее.