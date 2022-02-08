Минниханов вручил премии Татарстана в области науки и техники

Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Во вторник, 8 февраля, президент Татарстана Рустам Минниханов вручил премии республики в области науки и техники 29 людям. Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле.

Награды были присвоены за разработку и внедрение инновационных технологий для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у детей (КГМУ), цикл работ «Метеорно-ионосферное распространение радиоволн и волновые процессы в атмосфере» (КФУ), создание и использование селекционного достижения – татарской породы лошадей в РТ (КГАВМ им. Н.Э.Баумана), а также за реализацию технологических решений по интенсификации добычи нефти для повышения эффективности разработки Ромашкинского месторождения на поздней стадии (ПАО «Татнефть»).