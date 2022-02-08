Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 10:23

Прокурор Татарстана поручил разработать возможность ограничения доступа к интернету в школах

По его словам, виртуальный мир создает иллюзию вседозволенности, что приводит к преступлениям
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Интернет в школах должен использоваться лишь для образовательного процесса, считает Нафиков.

Интернет в школах должен использоваться лишь для образовательного процесса, считает Нафиков.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков заявил о необходимости вернуть детей из виртуального мира в реальный. Для этого он поручил проработать возможность добавления в уставы школ нормы, ограничивающей использование интернета в учебных учреждения.

По словам Нафикова, интернет мешает донести до школьников общечеловеческие ценности и создает иллюзию вседозволенности, что порой приводит к преступлениям. В школах он должен использоваться лишь для образовательного процесса, заявил прокурор.