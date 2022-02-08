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Общество8 февраля 2022 9:47

Раскрываемость преступлений в Татарстане снизилась до 45,6%

Средний показатель по Приволжскому федеральному округу в это время составляет 54,3%
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Особые проблемы регион сейчас испытывает с выявлением преступлений, связанных с отмыванием денег, добытых незаконным путем.

Особые проблемы регион сейчас испытывает с выявлением преступлений, связанных с отмыванием денег, добытых незаконным путем.

Фото: Александр ГЛУЗ

Стало известно, что в 2021 году раскрываемость преступлений в Татарстане снизилась до 45,6%. Особенно малоэффективна оказалась работа по выявлению фактов, отмывания денег, добытых незаконным путем, заявил на заседании коллегии прокуратуры республики заместитель Генерального прокурора России Николай Шишкин.

Он также отметил, что средний показатель раскрываемости преступлений в Приволжском федеральном округе в прошлом году составил 54,3%, а в России – 52,5 %.