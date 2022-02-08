За сутки коронавирус в Татарстане выявили у 216 детей

С начала пандемии COVID-19 подхватили уже 57 250 жителей республики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно выявляемое число случаев коронавируса в Татарстане росло с 19 января, но к 8 февраля пошло на спад. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 1 241 жителя республики, в том числе, правда, у рекордного числа детей - 216

Большинство последних зараженных - жители Казани (630 человек), Набережных Челнов (187), Заинского (82) и Елабужского (50) районов. Госпитализация потребовалась 230 новым больным, сообщает местный Минздрав.

С начала пандемии коронавирус выявили у 57 250 татарстанцев, 41 024 из которых выздоровели, а 1 633 - скончались. Первый компонент вакцины в регионе получили 2 420 812 человек, второй - 1 894 136. Ревакцинацию прошли 205 835 местных жителей.