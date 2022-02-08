«Яратам», «Дуслык» и «Кул Гали»: озвучены варианты названий новых станций казанского метро

Сейчас станции носят рабочие наименования: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Казани могут принять участие в выборе названий для четырех станций второй линии метрополитена. Сейчас они носят рабочие наименования: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова».

Однако станция «Улица Юлиуса Фучика» может также называться «100-летие ТАССР», «Дубравная-2» или «Кул Гали»; станция «10-й микрорайон» может называться «Академика Завойского», «Парковая», «Академическая» или «Научная»; станция «100-летие ТАССР» может называться «Азино», «Дуслык» или «Чишмяле»; станция «Академика Сахарова» может называться «Тулпар», «Альберта Камалеева» или «Яратам».

Выбрать наиболее понравившееся название для той или иной станции метро можно на сайте исполкома города.