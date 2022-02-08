Татарстанский сноубордист Виктор Уайлд взял "бронзу" на зимних Олимписких играх-2022

Фото: @vicwild

Сноубордист Виктор Уайлд, представлявший в сборной России на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине Татарстан, победил в малом финале параллельного гигантского слалома, обогнав итальянского спортсмена и взял "бронзу".

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Заслуженный мастер спорта Виктор Вайлд родился в американском городе Уайт-Сэлмон. Он решил получить второе гражданство после того, как женился на российской сноубордистке Алёне Заварзиной. Спортсмен является единственным сноубордистом, выигравшим две золотые медали на одних Играх и единственным в истории представителем сборной России по сноуборду, выигравший олимпийское золото.

Помимо этого Вайлд - бронзовый призёр чемпионата мира-2013, чемпион России 2013 года в параллельном гигантском слаломе, серебряный призёр чемпионата США и победитель этапов Кубка мира.

Напомним, ранее татарстанская сноубордистка Милена Быкова во время спуска проехала мимо синего флага и была снята с соревнований.

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