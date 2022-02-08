Татарстанские фермеры могут получить бесплатные консультации от экспертов АПК в экосистеме Свое

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В экосистеме Своё Фермерство появился бесплатный сервис для фермеров – «Агроконсультант». С его помощью аграрии могут получать персональные квалифицированные консультации от преподавателей Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева. Эксперты готовы консультировать удаленно с помощью мессенджера Telegram, а в случае необходимости – связываться лично.

Воспользоваться сервисом можно в экосистеме Своё Фермерство от Россельхозбанка, выбрав раздел «Агроконсультант». На странице сервиса пользователь найдет подробное описание тем для консультирования и процедуры обращения. Кроме того, пользователям доступен видеообзор сервиса с участием экспертов Тимирязевский академии.

На вопросы фермеров отвечают доктора биологических и сельскохозяйственных наук, профессора кафедр почвоведения, геологии и ландшафтоведения; агрономической, биологической химии и радиологии; защиты растений; овощеводства; растениеводства и луговых экосистем; плодоводства; виноградарства и виноделия.

Сейчас эксперты смогут помочь в решении проблем в таких предметных областях, как «почвы», «агрохимия» (удобрения, защита растений), «плодовые», «овощные» и «зерновые» культуры. Так, пользователь может узнать, где купить семенной картофель, как избавиться от вредителей на участке, каковы основные причины остановки роста малины – и это лишь некоторые примеры вопросов, на которые эксперты дали ответы первым пользователям сервиса.

- Аграрная наука – это новые технологии и инновации в сельском хозяйстве. Внедрение новаций позволяет увеличить урожайность и сократить трудоемкость, а сервис «Агроконсультант» в этом деле – надежный помощник, благодаря которому можно получить всю необходимую информацию из компетентных источников в удобное время, – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.