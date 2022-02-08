СУ СКР по Татарстану: мужчина до смерти запинал гостя, который уснул в уличной обуви

Свою вину подозреваемый признал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45-летнего жителя Болгара подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия 7 февраля он выпивал с другом в своей квартире на улице Брендина. В какой-то момент гость обругал хозяина, и тот несколько раз ударил его по лицу, после чего ушел курить.

Вернувшись, подозреваемый увидел, что гость спит в кровати, не сняв уличную обувь. За это он стащил его на пол и стал пинать ногами. Закончив, злоумышленник лег спать. О том, что друг скончался он узнал от родственника, который пришел в квартиру ночью, предполагают следователи.

Свою вину мужчина признал. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Обстоятельства преступления выясняются.