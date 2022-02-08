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Спорт8 февраля 2022 7:04

Спортсменку из Татарстана дисквалифицировали на Олимпийских играх-2022

Сноубордистка Милена Быкова во время спуска проехала мимо синего флага
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Помимо дисквалификации девушку ждет штраф.

Помимо дисквалификации девушку ждет штраф.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спортсменку из Татарстана, 24-летнюю сноубордистку Милену Быкову дисквалифицировали на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Выполняя спуск во время соревнований по параллельному слалому она проехала мимо синего флага.

Помимо дисквалификации девушку ждет штраф.

СПРАВКА КП

Мастер спорта международного класса Милена Быкова родилась в городе Агидель, но сноубордом начала заниматься в 10 лет, будучи уже в Уфе. Сейчас она проживает в Казани.

Девушка является чемпионкой (2017, 2018) и серебряным призером (2016) чемпионатов мира среди юниоров, победительницей и призером этапов Кубка Европы, победительницей зимней Универсиады-2019 и участницей Олимпийских игр-2018 года.

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