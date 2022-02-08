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Общество8 февраля 2022 6:44

Казанцы устроили конфликт со стрельбой из-за нечищеной парковки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Инцидент произошел в минувшие выходные в поселке Салмачи.

Инцидент произошел в минувшие выходные в поселке Салмачи.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В минувшие выходные в отдел полиции «Сафиуллина» сообщили о конфликте, который произошел в поселке Салмачи и закончился стрельбой. Выехавшие на место правоохранители увидели мужчину с охотничьим ружьем в руках и задержали его. Во внутреннем кармане куртки горожанина находился травматический пистолет.

Как оказалось, жители соседних домов по улице 2-я Зеленая начали ругаться из-за нечищеной парковки для автомобилей. В ходе конфликта, один из его участников достал пистолет и выстрел в сторону машины соседа, а после этого несколько раз выстрелил в воздух, но уже из ружья.

- Дома у подозреваемого было изъято еще одно ружье – «Иж 27м». Разрешение на хранение и ношение оружия у него имеется, - говорят в МВД Татарстана.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.