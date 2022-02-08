Утром 8 февраля в электротранспорте Казани пытались проехать 12 непривитых человек

Контролеры каждое утро проверяют 217 трамваев и троллейбусов и 21 вестибюль в метрополитене. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Утром во вторник, 8 февраля, в электротранспорте Казани были выявлены 12 человек без QR-кодов о вакцинации: семь - в трамваях и троллейбусах, пять - в метро. Вместе с тем 54 пассажира ехали без масок, хотя 36 имели их при себе и надели после замечания, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Отметим, что контролеры каждое утро проверяют 217 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене.