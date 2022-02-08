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Общество8 февраля 2022 6:32

Утром 8 февраля в электротранспорте Казани пытались проехать 12 непривитых человек

Еще 54 пассажира ехали без масок, хотя большинство имело их при себе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Контролеры каждое утро проверяют 217 трамваев и троллейбусов и 21 вестибюль в метрополитене.

Контролеры каждое утро проверяют 217 трамваев и троллейбусов и 21 вестибюль в метрополитене.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Утром во вторник, 8 февраля, в электротранспорте Казани были выявлены 12 человек без QR-кодов о вакцинации: семь - в трамваях и троллейбусах, пять - в метро. Вместе с тем 54 пассажира ехали без масок, хотя 36 имели их при себе и надели после замечания, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Отметим, что контролеры каждое утро проверяют 217 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене.