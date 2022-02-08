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Происшествия8 февраля 2022 6:24

После просьбы Бастрыкина в отношении экс-судьи из Татарстана возбудят уголовное дело

Соответствующее решение приняла высшая квалификационная коллегия судей России
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ирека Набиева подозревают в восьми преступлениях, среди которых похищение человека.

Ирека Набиева подозревают в восьми преступлениях, среди которых похищение человека.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне высшая квалификационная коллегия судей России согласилась возбудить уголовное дело в отношении экс-председатедя Пестречинского суда Татарстана Ирека Набиева, сообщает ТАСС. Ранее об этом просил глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Набиева подозревают в мошенничестве, взятке, похищении человека, вымогательстве, подстрекательстве к превышению полномочий, подделке документов, отмывании денежных средств и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.

Отметим, что Пестречинский районный суд Набиев возглавлял с ноября 2019 по май 2020 года, после чего ушел в отставку.