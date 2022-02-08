Показатели оказались перевыполнены в том числе по налоговым и неналоговым доходам, а также по межбюджетным трансферам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По итогам 2021 года бюджет Казани по доходам составил 37,9 миллиарда рублей, что выше утвержденного плана на 28% - 9,8 миллиарда рублей. Показатели оказались перевыполнены в том числе по налоговым и неналоговым доходам (на 4,2 миллиарда рублей), а также по межбюджетным трансферам (на 5,6 миллиарда рублей).

Средства межбюджетного трансфера - 18,3 миллиарда рублей - были направлены в отрасли социально-культурной сферы и городского хозяйства, в том числе на выполнение майских указов Президента страны, увеличение МРОТ, содержание улично-дорожной сети, переселение из аварийного жилого фонда.

По общему объему доходов за год столица Татарстана расположилась на девятом месте, а по объему собственных доходов – на шестом месте среди 14 городов-миллионников России. В то же время в рейтинге городов по поступлению НДФЛ Казань расположилась на четвертой позиции после Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.