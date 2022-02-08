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Общество8 февраля 2022 5:30

В Ульяновске из-за коронавируса на работу не вышли 60 водителей троллейбусов и трамваев

Болеют также 39 кондукторов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии инфекция подтвердилась у 135 379 жителей региона.

С начала пандемии инфекция подтвердилась у 135 379 жителей региона.

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Во вторник, 8 февраля, в Ульяновске на работу не вышли 60 водителей троллейбусов и трамваев, а также 39 кондукторов. Все они заболели коронавирусом, заявил на очередном заседании оперштаба по комплексному развитию глава города Дмитрий Вавилин.

По его словам, также из-за вируса работать не могут 38 водителей и трактористов «Дорремстроя».

С начала пандемии инфекция подтвердилась у 135 379 жителей региона, 121 760 из которых выздоровели, а 4 106 - скончались.