В Ульяновске из-за коронавируса на работу не вышли 60 водителей троллейбусов и трамваев

С начала пандемии инфекция подтвердилась у 135 379 жителей региона.
Фото: Абылай САРАЛАЕВ
Во вторник, 8 февраля, в Ульяновске на работу не вышли 60 водителей троллейбусов и трамваев, а также 39 кондукторов. Все они заболели коронавирусом, заявил на очередном заседании оперштаба по комплексному развитию глава города Дмитрий Вавилин.
По его словам, также из-за вируса работать не могут 38 водителей и трактористов «Дорремстроя».
С начала пандемии инфекция подтвердилась у 135 379 жителей региона, 121 760 из которых выздоровели, а 4 106 - скончались.