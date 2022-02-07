В Казани полиция накрыла фальшивый кол-центр, который обманул граждан более чем на 11 миллионов рублей

Правоохранители нагрянули к подозреваемым с обыском. Фото: скриншот с видео

Приобретенные БАДы якобы оказались непригодными, в связи с чем покупателям как потерпевшим полагается компенсация. Для получения которой, правда, требовалось оплатить услуги по оформлению документов, комиссию, страховку или налог. Именно по такой схеме работал в Казани фальшивый кол-центр, который в итоге прикрыла полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- На след аферистов оперативникам удалось выйти в декабре прошлого года. Полицейские обнаружили частный дом, откуда сообщники осуществляли звонки жителям различных регионов России. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и трое соучастников. Один из сообщников объявлен в федеральный розыск, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из сообщников находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, еще один – под домашним арестом.

Установлено, что ущерб, причиненный гражданам этим фальшивым кол-центром, превысил 11 миллионов рублей. Сами же задержанные исполнители рассказали, что они получали от организаторов 25% от суммы на которую обманули человека. Для «работы» им выдавали телефоны, сим-карты и списки лиц для «обзвона».