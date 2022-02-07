Немецкое кино в казанском кинотеатре «Мир» снова бьет рекорды

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Минувшие выходные оказались очень насыщенными для всех любителей немецкого языка и авторского кино из Германии. 4, 5 и 6 февраля в кинотеатре «Мир» прошли ставшие традиционными Дни немецкого кино. В этом году организаторы внесли изюминку – перед показами для всех гостей проводились игры, связанные с изучением языка, обогащением речи и ознакомлением с фильмографией одной из самых кинематографичных стран.

- Мне интересна культура и быт, которые показывают в немецком кино. Здесь, например, освещаются глобальные проблемы как житье мусульман в разных странах – с какими трудностями они сталкиваются и как они это преодолевают, - поделилась зрительница Аня (33 лет).

- Я пришел сюда для саморазвития. Я думаю необходимым развиваться духовно, а также изучать другие аспекты жизни, - считает Владимир (49 лет).

- Я интересуюсь немецким языком, культурой, мне интересно что происходит в киноиндустрии Германии. Узнав о том, что будет такое мероприятие, я не пропустил ни одного дня, - говорит зритель Антон (44 года).

В пятницу открытие Дней немецкого кино посетили директора ГРИНТ Алсу Гильметдинова с российской стороны Кристиан Хартманн с немецкой стороны, а также лектор ГРИНТ Мерли Клеменс. Они поблагодарили «Татаркино» и кинотеатр «Мир» за то, что эта акция проводится уже в четвертый год подряд.

- Безумно рады, что в этот снежный пятничный вечер выбрали именно это мероприятие. Очень приятно видеть, что люди заинтересованы не только в кинематографе, но и в немецком языке, немецкой культуре, - поприветствовала зрителей Алсу Гильметдинова.

- Это действительно очень хорошая традиция – год за годом проводить дни немецкого кино. Ежегодно это мероприятие привлекает очень большое количество гостей в кинотеатр «Мир». Я очень рад, что это получилось и в этом году! - говорит Кристиан Хартманн. Так же он анонсировал показы, которые будут проходить раз в месяц в течение семестра. Так, 17 марта в кинотеатре «Мир» будут транслировать фильм-обладатель специального приза фестиваля Blue Angel за лучший европейский фильм на Берлинском кинофестивале «Гуд бай, Ленин!» (2003).

Мерли Клеменс познакомила зрителей с представителями Немецкого Дома РТ – Марта Галицкая и Никита Бандаренко. Они в свою очередь выразили благодарность зрителям и порадовались, что несмотря на разные сложности, связанные с пандемией, этот фестиваль продолжается.

За три дня казанские зрителям показали фильмы, которые были номинированы на различные премии. Открыла Дни кинокартина «Хёрдур», в которой к главной героине возвращается уверенность в собственных силах – наперекор отцу и одноклассникам, которые, наконец, видят, какая Айлин на самом деле. Фильм после себя оставил чувство легкости и уверенности в своих силах, которые в итоге обрела героиня, освободившись от постоянных страхов и запретов.

В субботу «24 недели» ввели зрителя в «саспенс» - в фильме показана реальность, с которой сталкиваются тысячи семей по всей планете.

В воскресенье гости кинотеатра «Мир» погрузились в чувство дежавю вместе с героиней фильма «Мой конец. Твоё начало».

Организаторы показов – Министерство культуры РТ и учреждение культуры «Татаркино» при поддержке Германо-Российского института новых технологий КНИТУ-КАИ.