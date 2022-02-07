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Происшествия7 февраля 2022 15:46

В Пестречинском районе Татарстана легковушка на скорости врезалась в грузовик, два человека погибли

По факту этой аварии проводится доследственная проверка
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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От удара перед легковушки сильно сплющило.

От удара перед легковушки сильно сплющило.

Фото: прокуратура Татарстана

В этот понедельник, 7февраля, в 15.55 в дежурную часть ОМВД Пестречинского района поступила информация о смертельном ДТП. Было установлено, что авария произошла на 867 километре трассы М-7 в районе села Екатериновка, сообщает прокуратура Татарстана.

- Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства аварии. На место происшествия выехал прокурор Пестречинского района Алмаз Ахметшин, - отметили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, 43-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2114 на скорости не справился с управлением и врезался сзади в стоявшим на краю дороги грузовиком «Мерседес Бенц». В результате водитель и его 37-летний пассажир отечественной машины получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте ДТП.

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