В Пестречинском районе Татарстана легковушка на скорости врезалась в грузовик, два человека погибли

От удара перед легковушки сильно сплющило. Фото: прокуратура Татарстана

В этот понедельник, 7февраля, в 15.55 в дежурную часть ОМВД Пестречинского района поступила информация о смертельном ДТП. Было установлено, что авария произошла на 867 километре трассы М-7 в районе села Екатериновка, сообщает прокуратура Татарстана.

- Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства аварии. На место происшествия выехал прокурор Пестречинского района Алмаз Ахметшин, - отметили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, 43-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2114 на скорости не справился с управлением и врезался сзади в стоявшим на краю дороги грузовиком «Мерседес Бенц». В результате водитель и его 37-летний пассажир отечественной машины получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте ДТП.