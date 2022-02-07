В Марий Эл 74-летнюю пенсионерку отдали под суд за смертельный пожар от сигареты

В этом пожаре погиб сожитель пожилой женщины. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В республике завершили расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, которое возбудили в отношении 74-летней жительницы одной из деревень Мари-Турекского района, сообщают в следственном комитете Марий Эл.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, 17 ноября пенсионерка выпивала спиртное дома со своим 63-летним сожителем. Мужчина заснул первым, а женщина легла на диван и закурила. Вскоре и ее сморило в сон. Непотушенная сигарета выпала из руки и начался пожар Пенсионерка проснулась и попыталась сама потушить огонь, но ничего не вышло. Пламя быстро распространялось по дому. В итоге пожилую женщину спасли соседи, а ее сожителя не успели. Мужчина погиб.