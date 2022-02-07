Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт7 февраля 2022 15:06

Спортсмен из Татарстана Данил Садреев завоевал «серебро» на зимних Олимпийских играх-2022

Он выступал в составе сборной команды по прыжкам с трамплина
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Чемпион родился и живет в Лениногорске. Фото: @d_aaniik

Чемпион родился и живет в Лениногорске. Фото: @d_aaniik

18-летний житель Лениногорска Данил Садреев в составе сборной команды Олимпийского комитета России завоевал «серебро» в соревнованиях по прыжкам с трамплина. «Золото» получила сборная Словении, а «бронзу» - спортсмены из Канады.

Вместе с Садреевым на вторую ступень пьедестала поднялись следующие представители сборной Олимпийского комитета России в этом виде спорта: Ирма Махиня, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

Напомним, что до этого 18-летний спортсмен из Татарстана в Пекине установил промежуточный рекорд по прыжкам с трамплина - 107,5 метра. Данил Садреев является мастером спорта, родился и живет в Лениногорске.