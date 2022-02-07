Спортсмен из Татарстана Данил Садреев завоевал «серебро» на зимних Олимпийских играх-2022

Чемпион родился и живет в Лениногорске. Фото: @d_aaniik

18-летний житель Лениногорска Данил Садреев в составе сборной команды Олимпийского комитета России завоевал «серебро» в соревнованиях по прыжкам с трамплина. «Золото» получила сборная Словении, а «бронзу» - спортсмены из Канады.

Вместе с Садреевым на вторую ступень пьедестала поднялись следующие представители сборной Олимпийского комитета России в этом виде спорта: Ирма Махиня, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

Напомним, что до этого 18-летний спортсмен из Татарстана в Пекине установил промежуточный рекорд по прыжкам с трамплина - 107,5 метра. Данил Садреев является мастером спорта, родился и живет в Лениногорске.