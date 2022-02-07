В Татарстане ожидается 20-градусный мороз

В пятницу днем максимум прогнозируется -6 градусов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этот вторник, 8 февраля, ночью местами в республике еще сохранится небольшой снег, а вот днем под влиянием гребня повышенного атмосферного давления существенных осадков уже не ожидается, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

При этом там прогнозируют, что ночью в отдельных районах возможен туман, а температура воздуха будет в пределах от -10 до -15, а при прояснениях дело дойдет и до -20 градусов. В светлое время суток, правда, будет не так морозно – от -4 до -9.

В среду, 9 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Ночью в западных районах республики пройдет небольшой снег, при прояснениях столбики термометров покажут -15 градусов. Днем же будет гораздо теплее от -1 до -6.

В последующие два дня - 10 и 11 февраля, в республике под влиянием малоподвижного фронтального раздела прогнозируется пасмурная погода со снегом, местами даже с метелями. Местами на дорогах возможны снежные заносы. Морозов не ожидается.