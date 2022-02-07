В Казани эпидпорог по коронавирусу превысил среднемноголетний показатель и составил 162%

Фиксируется рост числа звонков в "скорую помощь". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За четвертую неделю января эпидпорог по коронавирусу в столице Татарстана превысил среднемноголетний показатель и составил 162%. Причем речь здесь идет как о взрослых, так и о детях. По сравнению же с показателями третьей недели января темп роста числа заболевших достиг 98%, сообщил 7 февраля на совещании в мэрии города зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков, который также является и начальником управления здравоохранения Казани.

- На сегодня число заболевших медработников составляет около 24% от всего списочного состава, – также отметил Жаворонков.

В связи с этим, по его словам, существенно возросла нагрузка на весь медперсонал. К тому же увеличилось количество обращений в службу «скорой помощи». Туда ежедневно поступает более 2 тысяч звонков, что в два раза больше чем было в декабре.

- Сейчас переформированы сами бригады, а за счет выделения дополнительных ставок идет активный набор специалистов для увеличения бригад на линиях, – заявил начальник управления здравоохранения Казани.