В Казани с начала февраля выпало 93% месячной нормы осадков, а 40% коммунальщиков на больничном

Несмотря на это и дефицит рабочих рук, в городе продолжается работа оп очистке территорий от снега. Фото: Иван ВИСЛОВ

С начала февраля в столице Татарстана выпало 93% от месячной нормы осадков. Как сообщили в мэрии города на совещании «деловой понедельник», после сильного снегопада в прошедшую пятницу удалось уже полностью очистить 1 425 километров основных дорог первой и второй категорий.

- Все службы работают не только в одну, но и в несколько смен, благодаря этому мы справились с уборкой основных магистралей, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

При этом, по его словам, сейчас 40% рабочих занятых в благоустройстве города находятся на больничном. И это и при существующем их дефиците.

Тем не менее работа продолжается. Так, в выходные особе внимание было уделено очистке тротуаров и внутриквартальных проездов, на сегодня очищено около 70% данных территорий.