В 2021 году жители Набережных Челнов меняли свои имена на персонажей аниме

В ЗАГС Набережных Челнов с такими заявлениями обратилось 444 местных жителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За ушедший год в ЗАГС Набережных Челнов обратилось 444 местных жителя с заявлением о смене имени, фамилии или отчества - 95 мужчин и 349 женщин. И это на 56% больше, чем в 2020-ом, сообщила 7 февраля на совещании в мэрии города начальник управления Равиля Зарипова.

Так, по ее словам, при такой смене в жизни люди в качестве причин чаще всего называют трудное произношение имени данного родителями или ощущение внутреннего несоответствия ему. А есть и те, кто считает, что нужное сочетание букв поможет чуть ли не диаметрально поменять судьбу.

В качестве примеров Равиля Зарипова привела такие случаи того, как Гульназ превратилась в Назлы, Насиба стала Анастасией, Энйе — Алисой, Полина — Урсулой, Грид — Евгением, Дмитрий — Ористоном, Рауль — Кирианом.

- Встречаются случаи, когда меняют обычные распространенные имена на уникальный никнейм, или имена любимых персонажей, - также отметила начальник управления ЗАГС Набережных Челнов.

Возраст таких горожан в основном колеблется от 18 до 22 лет. Так, в городе появился компьютерный персонаж Феникс, герой японского аниме Кадзуто и даже увлеченный индуистскими учениями Парасаттарка.

Как рассказала Зарипова, оригинально в Набережных Челнах местные жители меняли себе и фамилии – в городе появились Могучий, Стратис, Францман, Эпфарт, Квант и Стерн.