В Аргентине погиб глава финансово-экономического управления «ТАИФ» Дмитрий Тесленко

Дмитрию Тесленко был 61 год. Фото: АО «УК «ТАИФ»

В воскресенье, 6 февраля, погиб начальник финансово-экономического управления АО «ТАИФ» - инвестиционного холдинга, ранее контролировавшего большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана - Дмитрий Тесленко. По словам коллег, во время экспедиции на вершину Аконкагуа в Андах 61-летний мужчина поднялся на высоту порядка 6,1 тысячи метров, но там ему стало плохо, он потерял сознание и скончался.

В своем официальном соболезновании АО «УК «ТАИФ» выразило соболезнования родным Тесленко, заметим, что светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто знал его.