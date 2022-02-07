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Общество7 февраля 2022 12:21

Мэрия Казани начала отбор студентов на стажировку

Заявку можно подать до 23 февраля
Алина АЛМАКАЕВА
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Стажировка будет проходить с 1 марта по 1 мая.

Стажировка будет проходить с 1 марта по 1 мая.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В мэрии Казани стартовал отбор на двухмесячную стажировку, которая включает в себя знакомство с работой администрации и инфраструктурными объектами, а также участие в реализации городских проектов и создание собственных. Стажировку смогут пройти 30 учащихся третьих курсов вузов или четвертых курсов колледжей вне зависимости от специальностей и направлений.

Заявку на участие в конкурсе нужно подать до 23 февраля. Победителей определят в период с 24 по 28 число. Сама стажировка будет проходить с 1 марта по 1 мая.

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