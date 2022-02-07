В одном из прудов Альметьевска едва не утонул молодой человек

Инцидент произошел на улице Марджани. Фото: МЧС Татарстана

Днем в понедельник, 7 февраля, в экстренные службы поступило сообщение, о том, что в каскаде прудов на улице Марджани в Альметьевске тонет молодой человек. Прибывшие на место спасатели увидели в полутора метрах от берега парня, вытащили его и передали медикам. По предварительным данным, спасенным оказался 22-летний рабочий с одной из строек.

Причина происшествия устанавливается, сообщают в МЧС Татарстана.