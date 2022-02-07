Банк «Открытие»: ЕЦБ обратил внимание на инфляцию

Банк «Открытие»

Алексей Тихонов, управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

«По итогам первого в 2022 г. заседания ЕЦБ оставил без изменений свою монетарную политику как в части процентных ставок, так и в части объемов покупки активов, однако ужесточил риторику относительно инфляционных рисков. Учитывая, что на следующее заседание запланировано обновление долгосрочных прогнозов, с учетом которых регулятор принимает решения об изменении направления монетарной политики, на нем можно ожидать анонса существенных изменений, включая динамику процентной ставки. На этом фоне курс евро к доллару вновь укрепился до уровня выше 1,14.

Европейский Центральный Банк по итогам заседания сохранил свои процентные ставки: ставку рефинансирования на уровне 0,0%, депозитную ставку – на уровне -0,5%. Регулятор также подтвердил принятые в декабре решения относительно объемов покупки активов: завершении программы PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) в конце марта и – в целях более плавного изменения суммарных объемов ежемесячных операций – временном увеличении покупок в рамках программы APP (Asset Purchase Programme). Они вырастут с текущих €20 млрд до €40 млрд во втором квартале и €30 млрд в третьем квартале с последующим возвратом к покупкам в объеме €20 млрд начиная с октября 2022 года.

Основным итогом заседания можно считать ужесточение риторики ЕЦБ по отношению к инфляции. В декабре-январе она оказалась выше прогнозов регулятора, при этом ЕЦБ заявил о рисках дальнейшего ускорения в ближайшие месяцы. В то же время ЕЦБ не оценивал изменение инфляции в долгосрочном периоде; обновление прогнозов Банка запланировано лишь на следующее заседание. Учитывая, что динамика инфляции уже существенно отличается от декабрьских прогнозов регулятора, в марте можно ожидать их существенного пересмотра, что может повлечь дальнейшие изменения в его монетарной политике.

Однако некоторое ужесточение риторики произошло уже по итогам прошедшего заседания. На пресс-конференции глава ЕЦБ К. Лагард отказалась повторить свой декабрьский тезис о том, что повышение ставки ЕЦБ в 2022 году маловероятно. Можно предположить, что на фоне изменения риторики ФРС и активного подъема ставки Банком Англии существенно возросла оценка вероятности повышения ставки руководством самого ЕЦБ.

И хотя прошедшее заседание ЕЦБ не внесло изменений в его монетарную политику, ожидание такого анонса привело к укреплению единой европейской валюты к доллару с уровней ниже 1,13 до уровней выше 1,145. Последний раз курс евро находился устойчиво выше этого уровня в начале ноября, а также краткосрочно достигал его в январе».

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.