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Общество7 февраля 2022 11:33

Николаев поручил построить приют для бездомных животных в Шумерле

Заведение должно вмещать как минимум 150 хвостатых постояльцев
Алина АЛМАКАЕВА
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Сейчас на территории Чувашии функционируют один муниципальный приют и один - временный.

Сейчас на территории Чувашии функционируют один муниципальный приют и один - временный.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за большого количество обращений, касающихся бездомных собак и кошек, глава Чувашии Олег Николаев дал поручение построить в Шумерле приют, который мог бы вмещать как минимум 150 животных. Вместе с тем, по словам Николаева, властями будет подготовлено предложение о бесплатной стерилизации питомцев для льготных категорий граждан.

Отметим, что сейчас на территории Чувашии функционируют один муниципальный приют - в Чебоксарах (на 350-500 животных), и один временный приют - в поселке Кугеси (на 150 животных).

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