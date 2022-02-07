Николаев поручил построить приют для бездомных животных в Шумерле

Сейчас на территории Чувашии функционируют один муниципальный приют и один - временный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за большого количество обращений, касающихся бездомных собак и кошек, глава Чувашии Олег Николаев дал поручение построить в Шумерле приют, который мог бы вмещать как минимум 150 животных. Вместе с тем, по словам Николаева, властями будет подготовлено предложение о бесплатной стерилизации питомцев для льготных категорий граждан.

Отметим, что сейчас на территории Чувашии функционируют один муниципальный приют - в Чебоксарах (на 350-500 животных), и один временный приют - в поселке Кугеси (на 150 животных).