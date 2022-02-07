Казань и Уфу соединит скоростной поезд

Расстояние между двумя региональными столицами состав будет преодолевать примерно за 15 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между Казанью и Уфой запустят скоростной поезд, который будет преодолевать расстояние между региональными столицами за 15 часов. Об этом заявил глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщает «КП-Уфа».

Он заметил, что поезд украсят национальным орнаментом. Предположительно, состав будет курсировать по ночам.

Отметим, что ранее подобное железнодорожное сообщение уже существовало, но занимало в пути 21 час и не было востребованным.