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Общество7 февраля 2022 10:43

Казань и Уфу соединит скоростной поезд

О планах по его запуску заявил глава Башкортостана Радий Хабиров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Расстояние между двумя региональными столицами состав будет преодолевать примерно за 15 часов.

Расстояние между двумя региональными столицами состав будет преодолевать примерно за 15 часов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между Казанью и Уфой запустят скоростной поезд, который будет преодолевать расстояние между региональными столицами за 15 часов. Об этом заявил глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщает «КП-Уфа».

Он заметил, что поезд украсят национальным орнаментом. Предположительно, состав будет курсировать по ночам.

Отметим, что ранее подобное железнодорожное сообщение уже существовало, но занимало в пути 21 час и не было востребованным.

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